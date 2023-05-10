2.3 مليار لدعم القطاع الزراعي - #عاجل

بلغ إجمالي موافقات القروض من صندوق التنمية الزراعية 2.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، في وقت بلغت المشروعات 8 مشروعات ممثلة في: قطاع الدواجن، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، ومشروع مركز تسويق منتجات زراعية، ومستودعات التبريد، وقطاع النخيل والتمور، والصناعات التحويلية، واستيراد منتجات زراعية.

جمعيات تعاونية

كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، حجم تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، التي بلغت 42 مليون ريال، وبلغ إجمالي أنواع القروض 4، لمشاريع استزراع سمكي، ومعصرة زيتون، ومركز بيع وصناعة قوارب الصيد، ومركز تسويق منتجات زراعية، وتقديم تمويل لمشاريع سلاسل الإمداد، التي بلغت قرضين بقيمة 65 مليون ريال، لمراكز تسويق المنتجات الزراعية، و3 قروض بقيمة 95 مليون ريال لمسالخ آلية، و4 قروض بقيمة 24 مليون ريال لمستودعات تبريد، وبلغ إجمالي موافقات القروض العام الماضي 6637 مليون ريال، وعدد القروض 6309 قروض.

3400 طن

وصل إنتاج مشروع استزراع الروبيان في جازان للطاقة والتنمية 3400 طن من الروبيان سنويا، ويعد أحد المشاريع الممولة من صندوق التنمية الزراعية في مجال الاستزراع المائي، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، ويقع المشروع على مساحة 800 هكتار جنوب جازان على ساحل البحر الأحمر، وينقسم إلى 3 أقسام ممثلة في: المفارخ وتنتج ما يزيد على 300 مليون يرقة سنويا، والأحواض الخارجية تقع على مساحة 440 هكتار بعدد يزيد على 170 حوض تربية خارجية، ومصنع تجهيز الروبيان وينتج 22 طنا من الروبيان المجمد الطازج يوميا، ويستقبل 22 طن يوميا، واستقبال الحصاد إلى المصنع، حيث يتم تجهيز الروبيان عن طريق عملية الغسل، والفرز، والتحجيم، والتعبئة، وشحنها للأسواق المحلية والعالمية.

موافقات

2.3 مليار موافقات قروض زراعية

8 مشاريع مستفيدة من القروض

42 مليونا تمويل الجمعيات التعاونية العام الماضي

4 قروض للمشاريع

6637 مليون ريال موافقات القروض العام الماضي

6309 قروض العام الماضي

3400 طن إنتاج روبيان جازان سنويا

أبرز المشاريع

قطاع الدواجن

البيوت المحمية

تربية وإنتاج الأسماك

تسويق منتجات زراعية ومستودعات التبريد

قطاع النخيل والتمور

الصناعات التحويلية

استيراد منتجات زراعية