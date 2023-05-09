مبادرة الدفء تنتشل 48 أسرة من براثن التسول

اكتفاء مادي
قدمت الموارد بمشاركة مجتمعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خدمة للقادرين والباحثين عن العمل من أبناء الأسر المستفيدة بتقديم كامل الدعم لهم من خلال تمكينهم ومساعدتهم للوصول للاكتفاء المادي والمعنوي، وتحقيق الهدف من ذلك عن طريق برنامج الرعاية اللاحقة في مكتب مكافحة التسول بمنطقه الرياض بمراحل مستمرة واستفاد من هذه الاتفاقية 15 مستفيدا.
برامج تدريبية
جرى تنظيم برامج بالقطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، للتعريف بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وتدريبهم على طريقة استخدام الصلاحيات الممنوحة لكل قطاع إضافة إلى تزويدهم بالإجراءات المناسبة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبيه لكل قطاع على حدة وتجاوز عدد الحضور في البرامج التدريبية لكافة القطاعات أكثر من 1000 ممثل، وكذلك أقيمت ورشة تعريفية لمواصفة المسؤولية الاجتماعية كدليل للشركات بالتنسيق مع الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 شركة بهدف التعريف بالمواصفة ومدى أهميتها بما يسهم في تطبيقها ورفع جودة وكفاءة إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
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