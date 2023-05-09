ورشة لإستراتيجية الدفاع المدني

نظمت المديرية العامة للدفاع المدني، ورشة عمل بعنوان «إستراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني»، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وأوضح الفرج أن المديرية العامة للدفاع المدني ماضية في تنفيذ مبادراتها، وتحقيق إستراتيجياتها الهادفة إلى سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، مؤكدًا ما يحظى به الدفاع المدني من دعم غير محدود لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشارك في ورش العمل أعضاء من مكتب تحقيق الرؤية وبرنامج تطوير وزارة الداخلية، بتقديم محاضرات عن مفاهيم التخطيط الإستراتيجي، والمواضيع المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية.