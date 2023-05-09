رأسَ نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان، اجتماع اللجنة، الذي تخلله استعراض خطط الجهات واستعداداتها لموسم الحج، ومناقشة جاهزية المرافق والخدمات والمخيمات بالمشاعر المقدسة.

واطلع على الاستعدادات المبكرة للجهات لموسم حج هذا العام وجاهزية مرافق تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم للمملكة حتى مغادرتهم لبلادهم سالمين، وفي هذا الصدد تم إصدار ما يزيد على 4 آلاف تصريح لمساكن الحجاج، كما تم تهيئة أكثر من 19 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن، كما جرى الاطلاع على أوضاع جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، ونسب الإنجاز فيها للتأكد من جاهزيتها.