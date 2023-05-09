السجون تدشن نظام "منجز" للتعاملات الإلكترونية

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للسجون في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة نحو التحول الرقمي وفق رؤية السعودية 2030، وتسخير التقنية في تطوير أداء أعمالها وخدماتها المقدمة للمستفيدين. ويعمل نظام (منجز) على تحويل جميع المعاملات الورقية إلى إلكترونية؛ للإسهام في تسريع الأعمال في المديرية العامة للسجون، وحوكمة البيانات، ورفع مستوى التحول الرقمي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.
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