شكرا لقرائتكم برنامج ريف يقدم أكثر من 50 مليون ريال دعمًا للمستفيدين بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجد زائرو مهرجان “العسل والمنتجات الزراعية” بمنطقة تبوك، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في جنباته الإجابة على تساؤلاتهم واهتماماتهم، من خلال الجلسات الحوارية التي تتنوع أوراق العمل فيها والمحاور، والتطرق لدور برنامج “ريف” في تقديم مختلف المنتجات التمويلية، وما يقدم من خدمات للمزارعين والقطاعات التي يدعمها، إلى جانب قواعد البرنامج وقيم الدعم فيه، وكيفية الإستفادة من هذا الدعم الحكومي المميز لخدمة أبناء وبنات المملكة وتنمية مشاريعهم المستدامة، مشيراً إلى أن دعم البرنامج متاحًا أمام المزارعين ومطوري ومنتجي أحد منتجات التنمية الّريفية الزراعية المستدامة الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط، المتوافرة في موقع ” ريف ” عبر الإنترنت.

مبالغ الدعم

من جهته أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن إجمالي مبالغ الدعم التي قدمها البرنامج منذ تأسيسه في عام 2019 وحتى اليوم للمستفيدين والمستفيدات من خدماته بمنطقة تبوك قد بلغت 50,568,527 ريالًا سعوديًا، شملت 1726 مستفيدًا ومستفيدة منها 214 مزارعًا، و 1512 أسرة ريفية منتجة.

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وقال السالمي “لقد بلغ عدد المستفيدين 293 مستفيداً من الرجال، فيما بلغ عدد المستفيدات من دعم البرنامج 1433 مستفيدة، ليبلغ بذلك إجمالي الأصول أكثر من 360 ألف شتلة زراعية بمنطقة تبوك”، مبيناً بأن إجمالي عدد صناديق النحل الحديثة المدعومة من البرنامج بالمنطقة، 6384 صندوق منها 52 صندوقاً للرجال، و117 مستفيدة من النساء، ليصل إجمالي الإنتاج منذ إطلاق البرامج وحتى اليوم قرابة 2700 طن من الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية.

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وأوضح أن البرنامج يواصل دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمملكة.

فعاليات مهرجات العسل

إلى ذلك يواصل مهرجان “العسل والمنتجات الزراعية” بمنطقة تبوك فعالياته التي يشارك فيها أكثر من 24 نحالاً ومزارعاً، وتضم العديد من الأجنحة والمعارض، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية التي يقدمها الفرع، بهدف فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة وإلى المناطق الأخرى.