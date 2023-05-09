20 مليار ريال حجم مشروعات برنامج سخاء المتوقعة خلال 5 سنوات

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن برنامج "سخاء" الوطني لخدمة المجتمع الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يهدف إلى تنمية المجتمع بشكلٍ مستدام، من خلال المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ويقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، كما يتيح الفرصة لمن يملكون الشغف للعمل التنموي من الأفراد لتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد أنه وفق مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج "سخاء" فقد تم تحديد 5 سنوات للبرنامج، ويتوقع أن يحقق خلالها حجم المشروعات 20 مليار ريال، ويساهم في تحقيقها مجموعة من الباذلين من رجال وسيدات الأعمال؛ لتحقيق رسالة البرنامج المتمثلة في دعم المجتمع، من خلال إيجاد الفرص التنموية ذات القيمة المضافة وإتاحة الفرصة للمشاركة من الباذلين وتمكينهم ضمن برنامج وطني.

وأضاف الراجحي أنه تم بناء البرنامج على ثلاث ركائز إستراتيجية رئيسية؛ أولها: تشجيع مساهمة الباذلين وتعظيم مشاركتهم عبر تقديم قيمة مضافة لهم وإبراز جهودهم، وثانيها: تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية للبرنامج مما ينعكس إيجابياً على المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وثالثها: تطوير فرص تنموية للخروج بمشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي عميق تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.وأشار إلى أن البرنامج أقر عدة مجالات ذات أولوية تندرج تحتها 100 فرصة تنموية، وذلك بعد المواءمة مع أصحاب المصلحة، وهي: المجال التعليمي والتربوي، والصحي، والتواصل المجتمعي، والتنموي، والبيئي، والسياحي، والثقافي، والتقني.