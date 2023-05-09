مجلس الوزراء يقر إنشاء برنامج "سخاء" لدعم المجتمع

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته التي عقدها اليوم بقصر السلام في جدة، على إنشاء برنامج باسم "برنامج ( سخاء ) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة".

تعزيز العلاقات

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات واللقاءات التي جرت مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين كبار في الأيام الماضية، حول سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والتشاور بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع المجلس، التطورات في جمهورية السودان، وجهود المملكة الدبلوماسية والإنسانية لحل الأزمة وعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، وتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً من خلال تقديم مساعدات إغاثية وطبية بقيمة (100 مليون دولار) وتنظيم حملة شعبية تُعد امتداداً لدورها الريادي في هذا المجال على مستوى العالم.

نجاحات الإجلاء من السودان

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوّه بما حققته المملكة من نجاح في إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول العالقين في السودان ونقلهم إلى المملكة بكل كفاءة واقتدار، وذلك انطلاقاً من واجبها تجاه مواطنيها في جميع دول العالم، واستمراراً لمساعيها الحميدة بالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء.

ورحب المجلس، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكداً حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ من التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإيجاد الحلول اللازمة في مجال المناخ ومساراته؛ بما في ذلك تطوير تقنيات إدارة الكربون، وتقليل الكربون في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الأخرى، وكذا الحد من إزالة الغابات.

المناطق الاقتصادية

وفي الشأن المحلي، بارك المجلس ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مستهدفة تطوير وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية؛ بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

مؤشرات أداء الميزانية

وبين أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات أداء الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من عام ( 2023 )، متضمنة إجمالي الإيرادات والمصروفات وحالة الدين العام، وما عكسته من متانة المركز المالي للمملكة، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030.

تجاوز ناجح لجائحة كورونا

وتوجه المجلس، بالحمد للمولى عز وجل على تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية والجدية والابتكار في مواجهتها مترجمة حرصها المعهود على سلامة الإنسان، ولتصبح المملكة نموذجاً عالمياً في التعامل مع الجوائح الصحية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع بروتوكول إلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين المملكة والصين.

- التباحث مع الجانب الغوياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.

- التباحث مع فرنسا في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وأوزبكستان في مجال الشؤون الدينية.

- التباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الاجتماعية.

- مذكرة تفاهم مع إندونيسيا للتعاون في مجال السياحة.

- اتفاقية إدارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.

- التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

- التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.

- مذكرة تفاهم مع الصومال في مجال منع الفساد ومكافحته.

- مذكرة تفاهم مع أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان.

- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.

- إنشاء برنامج "سخاء" لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة.

- الموافقة على إنشاء بنية تحتية متكاملة للمراقبة الراديوية للأقمار الصناعية لتغطي أراضي المملكة.

الترقيات

- ترقية سعد بن محمد البابطين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

- ترقية سعود بن عبدالله أبابطين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (15) بوزارة العدل.

- ترقية عادل بن صالح الخيال إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.