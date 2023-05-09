الإحصاء تنفذ المسح الصحي الوطني

القبض على شخص يروج الإمفيتامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط... الرياض : الرياض : دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ القبض على شخص لتهريبه 235 كيلو جرامًا من القات قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (235) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ إحباط تهريب 54 كيلوجرامًا من القات أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ ضبط 27 مخالفًا لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (80) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ القبض على مقيم يروّج الشبو قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر ( الشبو )، وجرى إيقافه... الخبر: دوت الخليج الخبر: دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ القبض على مقيمَيْن لترويجهما المخدرات قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الإمفيتامين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 19 شوال 1444 هـ 19 شوال 1444 هـ

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