اخبار السعوديه

الإحصاء تنفذ المسح الصحي الوطني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

القبض على شخص يروج الإمفيتامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط...

0370e89ec5.jpg الرياض :
6b2a191643.jpg19 شوال 1444 هـ

القبض على شخص لتهريبه 235 كيلو جرامًا من القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (235) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة...

icon-byline.pngجازان دوت الخليج
icon-clock.png19 شوال 1444 هـ

إحباط تهريب 54 كيلوجرامًا من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات...

icon-byline.pngأبها دوت الخليج
icon-clock.png19 شوال 1444 هـ

ضبط 27 مخالفًا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (80) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png19 شوال 1444 هـ

القبض على مقيم يروّج الشبو

قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر ( الشبو )، وجرى إيقافه...

icon-byline.pngالخبر: دوت الخليج
icon-clock.png19 شوال 1444 هـ

القبض على مقيمَيْن لترويجهما المخدرات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الإمفيتامين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png19 شوال 1444 هـ

إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات...

icon-byline.pngجازان دوت الخليج
icon-clock.png19 شوال 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء تنفذ المسح الصحي الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا