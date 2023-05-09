الإحصاء تنفذ المسح الصحي الوطني

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القبض على شخص يروج الإمفيتامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط...
القبض على شخص لتهريبه 235 كيلو جرامًا من القات
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (235) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة...
إحباط تهريب 54 كيلوجرامًا من القات
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات...
ضبط 27 مخالفًا لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (80) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين...
القبض على مقيم يروّج الشبو
قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر ( الشبو )، وجرى إيقافه...
القبض على مقيمَيْن لترويجهما المخدرات
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الإمفيتامين...
إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من القات
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات...
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