رحلات طيران تتمسك بلقاح كورونا - #عاجل

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ العالمية لفيروس كورونا ، وأن الفيروس لم يعد ضمن تقسيمات الفيروسات الخطيرة والمهددة لحياة البشر، أوضحت مصادر لـ« دوت الخليج » أن المسافرين عبر خطوط الطيران للرحلات الخارجية ما زال يتطلب منهم الحصول على 3 جرعات للقاح كورونا، أما المسافرون عبر الرحلات الداخلية فيتطلب منهم الحصول على جرعتين من اللقاح، ويقتصر السفر على الرحلات الداخلية لمن تظهر حالتهم على تطبيق توكلنا (محصن أكمل جرعات لقاح كورونا)، بالإضافة إلى الفئة العمرية أقل من 12 عاما، وكذلك الفئات المعفاة من تلقي اللقاح وفقا للحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا.

تطبيق الإجراءات

وأثار إعلان الصحة العالمية لبسا لدى العديد من المسافرين الذين منعوا من السفر عبر الرحلات الخارجية لعدم أخذهم الجرعة التنشيطية، في وقت لم تصدر وزارة الصحة السعودية وهيئة الصحة العامة أي توضيحات بخصوص استمرار اللقاحات من عدمه، فيما أكدت المصادر أن الجوازات استمرت في تطبيق الإجراءات السابقة دون تغيير، والتي تتضمن شرط تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

تطعيمات الحج

أوضحت وزارة الصحة أنه على الحجاج لموسم حج هذا العام لمن يريد أداء شعائر الحج من حجاج الداخل أن يتلقى تطعيمات منها لقاح فيروس كورونا لمن لم يستكمل التحصين بالجرعات الثلاث، وكذلك تلقي جرعة لقاح الحمي الشوكية، ويكون لم يتلق التطعيم خلال 5 سنوات الماضية، أيضا يكون أخذ جرعة للإنفلونزا الموسمية، وأكدت الوزارة أنه يشترط التطعيمات من الآن وحتى 10 أيام قبل الحج.

اشتراطات وجرعات لقاح كورونا

1- السفر للخارج: تلقي جرعتين من لقاح كوفيد 19 إلى جانب الجرعة التنشيطية الثالثة

2- السفر للمواطنين والمقيمين داخل السعودية: الحصول على جرعتين أو يكون محصنا في توكلنا

3- الاستثناء من اللقاح: الأعمار أقل من 16 عاما أو يكونون من الفئات المسثناة من أخذ اللقاح