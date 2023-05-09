أنجزت أمانة محافظة جدة 98% من أعمال التشطيبات بمشاريع الحدائق النوعية الجاري تنفيذها في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، وذلك ضمن مبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشارت الأمانة إلى أن الحدائق الثلاث تُنفذ على مساحة إجمالية تقدر بـ 36.745 مترًا مربعًا لتسهم في تحسين الصورة الجمالية وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، حيث يجري تنفيذ حديقة الفضيلة جنوب جدة على مساحة 19.700 متر مربع، حيث تم إكمال 100% من الأعمال الزراعية و98% من أعمال التشطيبات، بالإضافة لمشروع حديقة الرياض شمال المحافظة على مساحة 11.500 متر مربع، والتي شهدت اكتمالًا بنسبة 100% من الأعمال الزراعية و98% من أعمال التشطيبات.



كانت هذه تفاصيل خبر 98 % تشطيبات بحدائق جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.