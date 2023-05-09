3 ملايين مستفيد من الترجمة بالمسجد الحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة، أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الوكالة ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني قدمت خدمات الترجمة باللغات المختلفة إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد خلال الشهر الماضي مكنتهم من الوصول بشكل سريع وفعال لكافة الخدمات التي تنفذها، مثل خدمة التعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين عبر الباركود الذكي، والاستفادة من الدروس والخطب المقامة في أروقة المسجد الحرام وترجمتها فوريًا لهم باللغات المعتمدة، وتوزيع السماعات الإلكترونية للاستماع إليها عبر أثير إذاعة (FM)، وأسهمت هذه الخدمات ومضاعفتها لتصل بذلك أعداد المستفيدين من خدمات الإرشاد المكاني باللغات خلال الشهر الماضي إلى ما يقارب 3.465.208 مستفيدين من زوار المسجد الحرام.
وأكد الحميدي حرص الرئاسة على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الخطط التي يتم العمل بها للظهور بالمخرجات المميزة وتسخير التقنية الحديثة.
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