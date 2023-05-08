اختبارات «نافس» لمليون طالب أثناء اليوم الدراسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير بيانات دقيقة ورفع جودة التحصيل، بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم تطبيق الاختبارات الوطنية «نافس»، التي تستهدف مليون طالبة ابتدائية ومتوسطة، بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلاب المدارس، والإسهام في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

وستطبق هذه الاختبارات التي تعد ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس «نافس»، على نحو مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة بكل مناطق المملكة، وسيتم تطبيقها داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

وتأتي هذه الاختبارات التي تعقد للمرة الثانية بالمملكة، انطلاقا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم، لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلاب، وما يستطيعون القيام به في نهاية 3 مراحل تعليمية، هي: مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. ويتم خلالها توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وكل عناصر منظومة التعليم العام.

اختبارات نافس

