شكرا لقرائتكم خبر برامج مساندة ودعم مادي ومعنوي لمرضى الثلاسيميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم جمعيات الدم الوراثية بالمملكة الخدمات التوعوية والتثقيفية والدعم المادي والمعنوي لمرضى الثلاسيميا، بالإضافة للبرامج المساندة على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأسهمت الحملات التوعوية التي تقوم بها الجمعيات في رفع منسوب الثقافة والمعرفة بأمراض الدم الوراثية، وأنواعها وطرق الوقاية من الإصابة بها، بالإضافة إلى الالتزام بالنصائح الطبية لرفع وعي المجتمع بأمراض الدم الوراثية.

وشاركت المملكة في اليوم العالمي للثلاسيميا الذي صادف 8 مايو، وأوضحت وزارة الصحة من خلال موقعها الرسمي أن اليوم العالمي للثلاسيميا يأتي بهدف إحياء ذكرى المرضى الذين توفوا جراء المرض، وتشجيع الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويصارعونه يوميا، إلى جانب استعراض أهداف اليوم، مركزة على التوعية بأهمية استشارة الطبيب قبل الزواج إذا كان الشخص مصابا بالثلاسيميا، وأهمية التحصينات لصحة الأطفال، والمجتمع، والعالم بأسره، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التحصينات.

الثلاسيميا:







مرض يسبب تلفا في كرات الدم الحمراء



يحدث نتيجة خلل التركيب الجيني للهيموجلوبين



من أمراض الدم الوراثية.



جمعيات لخدمة المرضى: