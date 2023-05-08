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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للتعليم الالكتروني أمس اجتياز 1400 اختبار الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الالكتروني، إذ صدرت نتائج الدفعة الأولى للمتقدمين على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، والتي تم عقدها بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس «قياس»، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للحاصلين على الشهادات.

وشملت الشهادات: الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الالكتروني (OTT)، والشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الالكتروني (eLXD)، والشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الالكتروني (eLQA).

وأتاح المركز للمتقدمين الحصول على نتائجهم الكترونيا، عن طريق صفحة الشهادات المهنية الاحترافية بالموقع الالكتروني للمركز، وإصدار الشهادة للمجتازين كذلك خلال البوابة ذاتها، والتي تسري صلاحيتها 4 سنوات من تاريخ إصدارها.

ويتيح المركز هذه الشهادات وفق معايير وضوابط محددة، ليكون الحاصلون عليها مؤهلين وممكنين من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الالكتروني بكفاءة وموثوقية، وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال.

حضور الاختبارات

1900 متقدم من الجنسين

بمعدل 52% من السيدات

48 % من الرجال

31 مقرا بكل المناطق

مثل التعليم العام 1100 متقدم

600 من التعليم العالي

250 من قطاع التدريب

1428 إجمالي المجتازين

بمعدل 72% من المختبرين