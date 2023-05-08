إنقاذ حياة شاب من إصابة سكوتر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت وزارة الصحة حياة شاب تعرض لحادث مروري أثناء استخدامه آلة «سكوتر».

وأوضحت أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف استقبل الشاب المصاب الذي لحقت به إصابة بالغة في الرأس مما تسبب في درجة وعي متدنية وسبات عميق، وتعامل الفريق الطبي لجراحة المخ والأعصاب في المستشفى بشكل عاجل مع حالة الشاب نظرا لخطورة الإصابة.

وجرى على الفور إدخاله لغرفة العمليات، حيث تم فتح عظمة الجمجمة وإفراغ النزيف وإيقاف مصدره، وتكللت العملية بالنجاح، وتمكن المريض من السير على قدميه بدون أي مضاعفات، ثم غادر المستشفى بعد أيام قليلة من تلقيه العلاج، في حين تم إعداد الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي والمتابعة لحالته في العيادات الخارجية، التي أكدت تحسن حالته بشكل كبير.