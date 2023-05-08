شكرا لقرائتكم خبر محاكاة لأنواع الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية المتجددة، نفذت المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «تمرين الأمن السيبراني»، بمشاركة 40 دولة ومنظمة دولية، مثلها أكثر من 46 مختصا، على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية، ودعم العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني لدى الدول المشاركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي. وبينت الهيئة أن التمرين يأتي بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية، بدءا من الاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، والدروس المستفادة، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني للمشاركين.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين بمنصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم خلالها تصميم تمارين سيبرانية، وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها.

أهداف التمرين

