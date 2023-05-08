شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب نصف طن قات بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان تهريب نحو نصف طن من القات المخدر. وضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان 72 كجم من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بالمنطقة على مواطن لمحاولته تهريب القات مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة. فيما ضبطت شرطة محافظة الدائر مقيما من الجنسية الهندية لتهريبه وترويجه 456 كجم من القات مخبأة في شاحنة يقودها، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب نصف طن قات بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.