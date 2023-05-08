شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين مستفيد من خدمة الترجمة بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، من غير الناطقين باللغة العربية، ممثلة في وكالة اللغات والترجمة، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولضمان وصولهم إلى كافة الخدمات التي تقدمها الرئاسة بلغاتهم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن الوكالة ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني قدمت خدمات الترجمة باللغات المختلفة إلى نحو 3 ملايين مستفيد خلال الشهر الماضي مكنتهم من الوصول بشكل سريع وفعال لكافة الخدمات التي تنفذها مثل خدمة التعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين عبر الباركود الذكي، والاستفادة من الدروس والخطب المقامة في أروقة المسجد الحرام وترجمتها فوريا لهم باللغات المعتمدة وتوزيع السماعات الالكترونية للاستماع إليها عبر أثير إذاعة FM، وأسهمت هذه الخدمات ومضاعفتها لتصل بذلك أعداد المستفيدين من خدمات الإرشاد المكاني باللغات خلال الشهر الماضي إلى ما يقارب 3.465.208 مستفيدين من زوار المسجد الحرام.

وأكد الحميدي حرص الرئاسة على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الخطط التي يتم العمل بها للظهور بالمخرجات المميزة وتسخير التقنية الحديثة والسهلة، للاستفادة من الخدمات بالشكل الأمثل تزامنا مع الزيادة العددية الكبيرة لرواد المسجد الحرام لهذا العام.

الخدمات المقدمة:

