مهرجان للعسل والمنتجات الزراعية بتبوك

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي، أن المهرجان يهدف إلى فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة والمناطق الأخرى.
ويتضمن المهرجان العديد من الأجنحة والمعارض وركنًا إرشاديًّا وتوعويًّا مصاحبًا لفعاليات المهرجان، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين، ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية التي يقدمها الفرع.
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