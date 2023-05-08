4.4 ملايين مسافر بموسم العمرة والإجازة

أعلنت شركة مطارات جدة عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم ذروة العمرة لهذا العام 1444، حيث شهد المطار انسيابية عالية في الحركة التشغيلية على الرغم من كثافة العمليات التشغيلية وكثافة الرحلات منذ بداية الموسم، وتمكن أمن خدمة أكثر من 4.4 ملايين مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

خطة تشغيلية

كانت «مطارات جدة» رفعت استعدادها منذ وقت مبكر هذا العام من خلال اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي ركزت على توفير كافة التسهيلات لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء العمرة عبر صالات المطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمت تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق أعلى المعدلات في الأداء والارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المسافر.

نمو متزايد

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن موسم العمرة الحالي شهد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وبين أبوعباة، أن المطار تمكن خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر من استقبال وتوديع اكثر 4.4 ملايين مسافر أقلتهم 28 ألف رحلة وتم مناولة 7.9 ملايين حقيبة وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي لنفس الفترة 30 ألف طن.

معدل تشغيلي

وسجل المطار أرقاما تشغيلية عالية، حيث بلغ عدد المسافرين في الربع الأول من هذا العام قرابة 11 مليون مسافر بارتفاع يقارب 99% مقارنة مع نفس الفترة التشغيلية من العام الماضي التي سجلت 5.6 ملايين مسافر، في حين بلغ أعلى معدل تشغيلي يومي للمطار خلال موسم ذروة العام، حيث سجل المطار 143 ألف مسافر في العاشر من رمضان الموافق الأول أبريل 2023.