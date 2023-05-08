ضبط شخصين يروجان الحشيش بنجران

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة نجران على مواطنَيْن لترويجهما مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمدينة نجران، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.



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