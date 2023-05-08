هيئة المساحة الجيولوجية تعقد مباحثات مع الوكالة الصينية للطاقة الذرية



بحثت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أوجه الشراكة والتعاون مع الوكالة الصينية للطاقة الذرية CAEA في مجالات العلوم الجيولوجية والطاقة الأرضية البديلة؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، ونائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الصينية ليو جنق, بحضور الوفد الصيني المرافق, وذلك في مقر الهيئة بمدينة جدة. واستعرض اللقاء عدداً من المشاريع التي تتعلق بالعلوم الجيولوجية وقاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية، والإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان والتي تضمن تحسين مخرجات العمل المشترك. كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمكتبة الحفر للاطلاع على آلية ورقمنة عينات الحفر اللبية وكذلك على صور طيفية ملونة للمكونات المعدنية، ونظام إدارة قاعدة بيانات الحفر الأساسية والتي تتواءم مع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الـــ (NGD)، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية الخاصة بعينات الحفر. يذكر أن الزيارة التي تستمر لمدة أربعة أيام, تأتي ضمن اللقاءات التعاونية مع المسؤولين في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية، كما تعمل هيئة المساحة الجيولوجية وضمن مشاريعها ومبادراتها حالياً على مبادرة استكشاف الطاقة الأرضية الحرارية المتجددة البديلة وهي إحدى مبادرات تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "ندلب".

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