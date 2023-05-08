شكرا لقرائتكم كاساو ومركز الوعي الفكري بـ التعليم يختتمان برنامج تيدكس بنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نظمت جامعة كاساو، ممثلة بوحدة التوعية الفكرية تحت مظلة عمادة شؤون الطلاب، برنامج تيدكس بالشراكة مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج الجامعة، حيث شملت فعالياتها عروضًا تفاعلية ومعرض رواد الأعمال ومعرضًا مصاحبًا ومحاضرات نوعية ثقافية.

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الشخصية السعودية

من جهته عبّر رئيس الجامعة أ. د. بندر بن عبدالمحسن القناوي في كلمته عن اعتزاز الجامعة بتنظيم هذا البرنامج الذي يُسهم في إيصال رسالة الجامعة إلى العالمية وإبراز قيم الشخصية السعودية، وعكس صورة مشرّفة للمواطَنَة السعودية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة والواضحة في موضوع الحدث والذي يسعى إلى وقاية المجتمع من المهددات الدينية، والأمنية، والاجتماعية، والإعلامية.

الحس الإبداعي

كما ألقى المستشار والمشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم أ. د. فهد العتيبي كلمة قال فيها: إن برنامج تيدكس تحت شعار أنتمي لأكون، هو أحد أهم البرامج التي تنمّي الحس الإبداعي لطلاب المملكة العربية السعودية، وتسهم في إبراز إمكاناتهم على المستوى العالمي، وتعكس ثقافتهم ووعيهم وحسهم الوطني.

فيما قدم د. حاتم الزهراني محاضرة بعنوان كيف تسهم الأعمال الإبداعية السعودية في تعزيز الحوار الثقافي السعودي، وقدمت أ. ريما اليوسف محاضرة عن صناعة النجاح، وقدمت د. أمل السيف عن تحديات الحياة وصناعة الفارق، وقدمت أيضًا د. ندى الشنار محاضرة حول أصل الأشياء وكيف تسهم في تشكيل الإنسان.

تشكيل الهوية

وعبر جولة تعريفية اطلع أ. د. بندر القناوي بمعيّة ضيوف الجامعة على المعرض المصاحب، الذي قدّم بشكل إبداعي نبذة عن تشكّل الهويات، وبناء مدارك الإنسان من خلال البيئات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.