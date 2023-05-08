شكرا لقرائتكم محام: يجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي نايف آل منسي، عن أبرز قضايا التحرش أو الزواج بالعاملة المنزلية في المحاكم.

التعامل بحدود

وشدد آل منسي، خلال برنامج سيدتي، على ضرورة أن تكون هناك حدود في العلاقات بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط، وإذا رغب الزوج في التعليق على شيء يكون من خلال زوجته.

وأضاف: بغير ذلك تصبح العلاقة غير منضبطة تبدأ مسألة التحرش من الطرفين أحيانًا الخادمة نفسها هي اللي تتحرش حتى بالأطفال في غياب الأم.

التجاوزات مسؤولية الزوجة

من جانب آخر، أكدت زهرة المعبي، المستشارة الأسرية، أن أي تجاوزات من الزوج تجاه العاملة المنزلية مسؤولية الزوجة في المقام الأول.