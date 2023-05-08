عداد كورونا يتوقف - #عاجل

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طاقة استيعابية
كانت الصحة السعودية قامت بالعديد من الجهود المتميزة في مواجهة أزمة كوفيد – 19، ومنها توفير العلاج للجميع دون استثناء للمواطنين والمقيمين، بما فيهم مخالفي نظام الإقامة، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية لكافة الخدمات الصحية، في غرف العناية المركزة والمستشفيات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من الأدوية واللقاحات والمختبرات والأدوات والتجهيزات في وقت قياسي وتسخير الأنظمة التقنية لمواجهة الجائحة.
تحليلات إحصائية
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أنها أطلقت في وقت مبكر من أزمة كورونا مبادرات وخدمات إلكترونية، أسهمت في احتواء الأزمة؛ وتخفيف أضرارها صحياً، ومنها: «مؤشر كوفيد - 19 السعودي»، الذي تم بين سدايا ووزارة الصحة وسعى إلى تحليل واستشراف انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الإحصائية المتقدمة، وساعد في وقتها في اكتشاف أول إصابة بكورونا في المملكة.
وأسهم «مؤشر كوفيد - 19 السعودي» في دعم متخذي القرار عن طريق استباق الأحداث وتكوين نظرة مستقبلية دقيقة عن تطور الجائحة وانتشارها في المملكة، ودراسة القدرات الاستيعابية للقطاع الصحي وتوقع الاحتياجات المستقبلية للموارد الصحية على المديين القريب والبعيد.
أدوار لتوكلنا
- 97 مليون عملية تحقق
-31 مليون مستخدم من الأفراد والقطاعات
- 40 جهة حكومية مشاركة
- 400 مليون عملية يومية
- 22 لغة دعمها التطبيق
- 190 مبادرة محلية وعالمية
- 39 ألف اجتماع عن بعد
- 309 آلاف مشارك
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