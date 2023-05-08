شكرا لقرائتكم بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، منهم 6 مواطنين روجوا أكثر من 50 ألف قرص مخدر.

مادة الشبو

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية الفلبينية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو، فضلًا عن القبض على 6 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 125.744 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر و280 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

أقراص مخدرة وحشيش

وتابعت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، بالإضافة إلى القبض على 4 مقيمين بمنطقة جازان؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر.

وأردفت: كما تم القبض على مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهما مادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، كما تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأكملت: كما تم القبض على 6 مواطنين بمحافظة بدر؛ لترويجهم 50.503 أقراص من مادة الأمفيتامين المخدر، و1.5 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.