اخبار السعوديه

سكني: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على الاستحقاق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم سكني: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على الاستحقاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال برنامج الدعم السكني: إن إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.

حالة الاستحقاق

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين، حيث قال السائل: إن والدته لها أرض مجانية، لكن موقعها غير مناسب وبعيدة، لكي يبني بها وحدة سكنية، مضيفًا: هل إذا ألغيت الحجز يحق لها التقديم على الوحدات السكنية في موقع آخر؟

قد يهمّك أيضاً

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بالدائر

بدوره رد حساب برنامج الدعم قائلًا: إلغاء حجز منتج الأرض لا يؤثر على استحقاق المتقدم.

الشروط والالتزامات

وفي وقت سابق، كشف برنامج الدعم السكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، وجاءت على النحو التالي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا