شكرا لقرائتكم توجيهات الملك سلمان وولي العهد تخفف آثار المعاناة عن الشعب السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يأتي التوجيه الكريم بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب السوداني استشعارًا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق.

تخفيف آثار الأزمة

كما تأتي المساعدات المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة التي تشهدها السودان.

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منصة ساهم

وشمل توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، حيث يأتي التوجيه الكريم امتدادًا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم في مختلف الأزمات والمحن.

جهود المملكة الإنسانية

أيضًا يأتي دعم المملكة وتقديمها المساعدات الإنسانية للسودان امتدادًا لجهودها الانسانية في تنفيذ رحلات إجلاء للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الشقيقة، والتي كانت أول عمليات إجلاء بحري نفذت منذُ اندلاع النزاع في جمهورية السودان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

يذكر أن المملكة تولي السودان اهتمامًا خاصًا، وبلغ مجموع ما قدمته المملكة للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، وذلك دعمًا لـ162 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات المختلفة، ويعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان.