شكرا لقرائتكم المملكة تدعم 162 مشروعًا بالسودان بمليار و684 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تولي المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الشقيقة اهتمامًا خاصًا، وذلك بتقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشروعات بها خاصة، بعد اندلاع النزاع فيها، من أجل الوقوف مع المتضررين والمحتاجين من شعبها.

وبلغ مجموع ما قدمته المملكة للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، وذلك دعمًا لـ162 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات المختلفة.

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الصندوق السعودي للتنمية

ويعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان، حيث لديه رحلة عطاء ودعم هذه الدولة الشقيقة بالمساعدات المالية من أجل تمويل المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة جهودها الانسانية في تنفيذ رحلات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الشقيقة، منذ اندلاع النزاع بها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

مساعدات إنسانية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجها اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.