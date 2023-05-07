لجنة الزراعة بالشورى تناقش سبل تحقيق الأمن الغذائي

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وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما جاء في تقرير الهيئة والدور الذي تقوم به من توفير غذاء آمن للجميع في المملكة بطريقة مستقرة ومستدامة، وسبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للأمن الغذائي في المملكة، وما يتعلق ببرامجها والفرص والتحديات التي تواجهها.
وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الهيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الذي تدرسه اللجنة، حيث أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من قبل الأعضاء.
يذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية.
تقارير تمت مناقشتها:
- التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
- التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية.
- التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء.
- التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
- التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة.
- التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
- التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
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