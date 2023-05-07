الأرامل الأقل استخداما للجوال والحاسوب والإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مسح حديث نشرته الهيئة العامة للإحصاء أخيرا بعنوان نشرة نفاذ الأسر والأفراد لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2022 عن أن أعلى المناطق من حيث النسبة المئوية للسكان الذين يستمعون للراديو هي عسير 28%، تليها جازان 26.4% ثم الباحة 25.1%.

أما أعلى المناطق في مشاهدة التلفاز فهي الرياض 95.8% تليها الحدود الشمالية 91% ومن ثم الجوف 90.5% أما من حيث النسب المئوية لامتلاك سكان المناطق الإدارية هاتفا متنقلا فتصدرت المنطقة الشرقية بـ98.5% تليها الرياض والقصيم 98.2% لكل منهما.

أما من حيث امتلاك واستخدام الهاتف المتنقل واستخدام الحاسوب النفاذ للإنترنت بحسب الحالة الاجتماعية، فاتضح أن الأرامل ذكورا وإناثا هم الأقل في ذلك مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى، إذ لم تتجاوز نسبة استخدامهم للحاسوب 8.4% واستخدام الإنترنت 60.9%.