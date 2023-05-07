شكرا لقرائتكم خبر الأرامل الأقل استخداما للجوال والحاسوب والإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أما أعلى المناطق في مشاهدة التلفاز فهي الرياض 95.8% تليها الحدود الشمالية 91% ومن ثم الجوف 90.5% أما من حيث النسب المئوية لامتلاك سكان المناطق الإدارية هاتفا متنقلا فتصدرت المنطقة الشرقية بـ98.5% تليها الرياض والقصيم 98.2% لكل منهما.
أما من حيث امتلاك واستخدام الهاتف المتنقل واستخدام الحاسوب النفاذ للإنترنت بحسب الحالة الاجتماعية، فاتضح أن الأرامل ذكورا وإناثا هم الأقل في ذلك مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى، إذ لم تتجاوز نسبة استخدامهم للحاسوب 8.4% واستخدام الإنترنت 60.9%.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرامل الأقل استخداما للجوال والحاسوب والإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.