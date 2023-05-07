محمد باصي إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور محمد مهدي باصي، عميد الجراحين السعوديين القدامى، والفقيد والد كل من الدكتور مهدي والدكتورة ميرفت وسوسن والدكتور حسين الكاتب بالصحيفة والدكتور علي. وسيكون العزاء ابتداء من اليوم بعد المغرب في حي الشرفية بجدة خلف الدفاع المدني للرجال، بينما عزاء النساء بشارع الستين حي الشرفية بجوار فندق جدة حياة كونتيننتال - الدور السابع. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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