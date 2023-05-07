شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 1.5 طن أغذية فاسدة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة 1433 كجم من الأغذية الفاسدة، كما داهمت موقعا عشوائيا لتحضير الوجبات، ضمن الجهود الميدانية المكثفة لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة.

وصادرت خلال الحملات 783 كجم من الخضراوات والفواكه جرى تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

كما ضبطت الأمانة ممثلة ببلدية الزيمة الفرعية، مركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد ومخزنة بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم إتلاف الكمية على الفور، واستكمال كافة الإجراءات النظامية بحق المخالف، كما داهمت موقعا يتم بداخله إعداد وتحضير الوجبات الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم مصادرة وإتلاف 320 كجم من اللحوم و200 كجم أرز و 130 كجم من الخضراوات والبهارات المستخدمة.

وتتابع الأمانة إلزام ملاك عربات بيع الأطعمة والمشروبات المتنقلة (الفودترك) بتنظيم مواقعهم ضمن المسارات المخصصة لهم في عدد من المواقع داخل النطاق الإشرافي لكل بلدية فرعية.

من نتائج الحملات:

