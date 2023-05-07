منظومة علاج وتدريبات لمرضى الشلل الرعاش

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وللتعريف بالمرض وطرق علاجه، نظمت الجمعية أمس الأول فعاليات الملتقى السنوي الرابع لمرضى الباركنسون «الشلل الرعاش»، بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.
وأوضح القصبي، أن هذا اللقاء السنوي يسعى للتعريف بالمرض إضافة إلى استعراض مستجدات الأبحاث حوله وتطوراته، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف إلى التعاون مع المؤسسات الصحية والاجتماعية المشتركة والأسرة والمرضى.
وأكد أن الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات التي تساعد في علاج المرض، والمشاركة في رعاية المرضى ضمن المنظومة الصحية والاجتماعية الموجودة للوصول إلى المرضى في جميع مناطق المملكة.
ويشارك في الملتقى عدد من المختصين إضافة إلى المرضى وعائلاتهم والمهتمين، ويصاحب الملتقى معرض تشارك به عدد من الجهات.
الباركنسون أو الشلل الرعاش:
- مرض عصبي مزمن من أنواع الاضطرابات الحركية.
- ينتج عن فقد الدوبامين في الدماغ.
- يؤثر في الجهاز الحركي وأجهزة أخرى من الجسم.
- يوافق اليوم العالمي لمرض الباركنسون 11 أبريل.
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