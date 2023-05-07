القبض على عصابة مروجي الكوكايين بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض محاولة تهريب وترويج 2.2 كجم من مادة الكوكايين في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وقبضت على مهربيها ومروجيها، وهم مقيم من الجنسية النيجيرية و3 مواطنين. وتمثلت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المقيم مادة الكوكايين في محافظة جدة، وتزعم أحد المواطنين عصابة من شخصين لتنفيذ عمليات الترويج في مدينة الرياض باستخدام أساليب إجرامية منظمة، وضبطت بحوزتهم الكمية المعلنة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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