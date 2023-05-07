تدشين 16 خارطة الكترونية لدعم سلامة الملاحة البحرية

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وقد أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (IC-ENC) لنشر الخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (ENC)، ولدعم سلامة حركة الملاحة البحرية في المملكة.
وتعمل الهيئة الجيومكانية على نشر نحو 100 خارطة بحرية ملاحية الكترونية (ENC) في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي أنتجت في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفقا لمعايير ومواصفات المنظمة الدولية للمسح البحري (الهيدروغرافية) (IHO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك لأغراض ملاحية مختلفة في أعالي البحار والمناطق الساحلية والاقتراب منها ومن الموانئ وللملاحة داخل الموانئ والرسو بها، كخطوة أولى للاستثمار في البيانات البحرية.
ويعد المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الالكترونية (IC-ENC) منظمة غير ربحية أنشئت في 2002 م تنشر وتوزع الخرائط الملاحية الالكترونية، وتحث المنظمة الدولية للمسح البحري (الهيدروغرافية) (IHO) الدول الأعضاء على نشر الخرائط الملاحية الالكترونية (ENC) التي ينتجونها من خلال منظمة موثوقة، مما يسهم في مشاركة الخبرات بين الدول الأعضاء.
أهداف العضوية
- دعم سلامة وأمان الملاحة البحرية في المناطق البحرية السعودية
- إنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات البحرية الصادرة
- استدامة أنشطة صيد الأسماك والتنمية المستدامة
- تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتهيئة وتطوير قطاع المساحة البحرية
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