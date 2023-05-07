هل تمنح الشؤون البلدية مهلة تصحيحية للمخالفين

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال "استطلاع" مشروعين، الأول: "جدول المخالفات والجزاءات البلدية"؛ لتحديث جدول المخالفات والجزاءات البلدية بما يحقق الامتثال ويعزز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء المنشآت التجارية مهلة تصحيح المخالفات غير الجسمية قبل إيقاع الجزاء، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 11 مايو 2023.
والثاني "اشتراطات تقديم منتجات التبغ"؛ بهدف مراعاة المتطلبات الصحية والفنية؛ للمحافظة على الالتزام بمعايير منتجات التبغ، وتقليل تضرر غير المدخنين من التدخين القسري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 مايو 2023.
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