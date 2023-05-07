101 فرصة تطوعية بالقصيم

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 101 فرصة تطوعية خلال الربع الأول لعام 2023م، في 15 موقعاً على مستوى منطقة القصيم، بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وشارك بها 2329 متطوعاً ومتطوعة، عبر استزراع المتنزهات وحملات التنظيف، قدموا من خلالها 4227 ساعة تطوعية.

وأكد فرع الوزارة أنه يسعى من خلال هذه الفرص التطوعية، إلى تعزيز دور العمل التطوعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.