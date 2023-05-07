الرياض الخضراء بحي العريجاء

أعلن برنامج «الرياض الخضراء» أحد مشاريع الرياض الكبرى بدء أعمال التشجير في حي العريجاء بصفته رابع الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، وتنطلق بعدها الأحياء التي تم توقيع عقود تنفيذها وهي: حي قرطبة ثم الغدير والنخيل.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة مشاريع «الرياض الخضراء» أحد مشاريع الرياض الكبرى، الذي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، بمبادرة من ولي العهد لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها من بين أفضل المدن معيشةً في العالم.

وأوضح برنامج «الرياض الخضراء» تفاصيل تشجير حي العريجاء في الفعالية المقامة في الحي التي تم تصميمها كرحلة تفاعلية يخوضها الزائر، وتشمل معلومات حول المراحل التي سيمر بها المشروع حتى الانتهاء، وذلك ضمن جهود البرنامج في تشجير الرياض وجعلها واحدة من أفضل المدن معيشة في العالم.