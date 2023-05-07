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إزالة 4 مزارع مخالفة بمكة

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أزالت لجنة متابعة ومنع المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي، عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات بمنطقة الجعرانة بمكة المكرمة، حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك المزارع الـ4 بنحو 55 ألف م2.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن اللجنة ترأسها صحة البيئة في وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، وتنفذ مهامها بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، حيث تقوم بأخذ عينات من الآبار والمياه التي تسقى بها المزارع ويتم تحليلها في مختبرات الشؤون الصحية، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة تتم إزالة هذه المزارع، وهي أعمال مستمرة ودائمة طوال العام.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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