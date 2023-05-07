مجمع إرادة في الرياض يحث المدمنين إلى سرعة طلب العلاج

دعا مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاستفادة من الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتجفيف منابعها والقبض على مهربيها ومروجيها ومن يقوم بحيازتها، إضافة إلى توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية. وحث المجمع كل من أبتلي بالإدمان على هذه الآفة للمبادرة وطلب العلاج بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن المواد المخدرة كلها خطرة على المتعاطي وعلى أسرته وحتى على مجتمعه.

وأكد التجمع أن علاج الإدمان والتعافي منه يتطلب الرغبة الصادقة في التخلص من الإدمان، مع الخضوع للبرامج العلاجية والخدمات التأهيلية الداعمة إضافة للدعم الأسري والمجتمعي لمساعدة المتعافي في رحلة تعافيه. وشدد على أن خدمات المجمع تتنوع بين الطوارئ والعيادات الخارجية والتأهيل والرعاية اللاحقة والخدمات الطبية المساعدة والتنويم، مشيراً إلى أن التنويم في الأقسام الداخلية بالمجمع ليس شرطاً أساسياً لنجاح العلاج والتعافي من الإدمان، حيث إن قرار التنويم هو قرار طبي بحت بناءً على حالة المريض الصحية.

وبين "إرادة" أن المجمع سجل نجاحات عديدة لمرضى نجحوا في التعافي من خلال مراجعتهم في العيادات الخارجية، ثم الانخراط في البرامج التأهيلية في منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.

يذكر أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض هو جهة علاجية وتأهيلية ويقدم خدمات توعوية، ويتم من خلاله تقديم الخدمة للمستفيدين مع حفظ حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة، وأن التعامل مع ملفات المرضى الطبية تتم بخصوصية وسرية تامة, كما أن فتح ملف طبي للمدمن لا يؤثر على مستقبله الوظيفي والاجتماعي، وأن طلب العلاج في المجمع لا يسجل سابقة على المريض حتى لو تم إحضاره قسراً بطلب من الأسرة عن طريق مكافحة المخدرات أو الجهات الأمنية الأخرى. ويقدم مجمع إرادة بالرياض خدماته الإسعافية على مدار 24 ساعة في قسم الإسعاف والطوارئ، كما يوفر خدمة التوجيه والإرشاد الأسري ويقدم الاستشارات على هاتف 8001240444 عبر مختصين نفسيين واجتماعيين لتقديم الدعم للأسر للتعامل مع أبنائهم خلال أوقات الدوام الرسمي.