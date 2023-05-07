ويضم البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني «آمن» مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تشمل خمسة مسارات هي «المعارض التوعوية» وتتضمن إقامة معارض توعوية بالأمن السيبراني في مختلف مناطق المملكة، تستهدف أكثر من 350 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، ومسار «المحاضرات الافتراضية» الذي يستهدف تقديم محاضرات افتراضية متعددة في مجال الأمن السيبراني لجميع فئات المجتمع، ومسار «الجلسات الإرشادية» الذي يختص بتقديم جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، تشتمل موضوعاتها على مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، ومسار «سفراء التعليم» الذي يٌعنى بتأهيل وتدريب السفراء وتمكينهم من عقد محاضرات ميدانية في مختلف المنشآت التعليمية لنحو 6 مليون طالب وطالبة في أكثر من 30 ألف مدرسة، و 63 جامعة وكلية، ومسار «الرسائل التوعوية» الذي يستهدف نشر رسائل نصية توعوية لكافة فئات المجتمع بأكثر من 12 لغة.
ويأتي البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني «آمن» الذي يمتد تنفيذه لمدة عام في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرات الهيئة الإستراتيجية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، وكذلك ضمن جهود شركة (سابك) في دعم المبادرات الوطنية وحرصها على المشاركة الفعّالة في المناسبات والفعاليات التي تُعنى بتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يرعى حفل تدشين برنامج التوعية بالأمن السيبراني «آمن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.