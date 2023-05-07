شكرا لقرائتكم السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ثمن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب السوداني، نظرًا للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق.

وقال السديس إن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصين على رفع معاناة الشعب السوداني واستشعارًا للأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بدعم الشعب السوداني في الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها حاليًا.

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وأضاف أن المساعدات المقدمة من المملكة تأتي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة التي تشهدها السودان.

تعزيز العلاقات

وثمن الرئيس العام مواقف القيادة الحكيمة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في السراء والضراء، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز العلاقات السعودية السودانية الوطيدة وسبل دعمها في جميع المجالات.

وأضاف أن توجيه القيادة الرشيدة بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، يأتي امتدادًا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم في مختلف الأزمات والمحن.

وقال الرئيس العام إن دعم المملكة وتقديمها المساعدات الإنسانية للسودان امتدادًا لجهودها الانسانية في تنفيذ رحلات إجلاء للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الشقيقة، والتي كانت أول عمليات إجلاء بحري نفذت منذُ اندلاع النزاع في جمهورية السودان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

اهتمام خاص بالسودان

وتابع أن المملكة تولي السودان اهتمامًا خاصًا، وبلغ مجموع ما قدمته المملكة للسودان من مساعدات نحو مليار و684 مليون دولار، وذلك دعمًا لـ162 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات المختلفة، ويعد الصندوق السعودي للتنمية أعلى الجهات السعودية المانحة للسودان.

ودعا الرئيس العام الله سبحانه أن يحفظ الشعب السوداني من كل سوء ويديم عليه نعمة الأمن والإيمان والصحة والرفاهية، وأن يجعل أعمال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في ميزان حسناتهم.