غرفة مكة تبحث منتجات وخدمات منصة اعتماد

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الرياض - محمد الوسيري - بحثت لجنة المهن الاستشارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية مركز نظم الموارد الحكومية، اليوم في ورشة عمل متخصصة بعنوان “تحديات إصدار الرخص الانشائية للمباني التجارية” أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين لاعتماد تراخيص المشاريع، والحلول والمقترحات الخاصة بمنتجات وخدمات منصة “اعتماد”.

ورش عمل

وأوضح رئيس اللجنة أن الورشة التعريفية بـ”منتجات وخدمات منصة اعتماد” تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع عجلة التنمية وتجويد الإجراءات، حيث أوصت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء القطاع الخاص “تيسير” بعقد ورش عمل على مستوى مدن المملكة، خصوصًا مدينة مكة المكرمة، نظرًا لكونها وجهة لقاصدي بيت الله الحرام، ولما تمثله من ثقل اقتصادي ضخم مقارنة بمدن المملكة.

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وبين أن هذه الورش تهدف إلى حصر التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري في إصدار التراخيص الانشائية للمباني التجارية بمختلف أنواعها، والحلو المقترحة لمعالجتها، ثم مشاركتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص في ظل تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأكد رئيس لجنة المهن الاستشارية بغرفة مكة المكرمة أن مقترحات الحلول ومعالجة التحديات التي بحثتها الورشة ستتم مشاركتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية التي ستقوم بدورها بتحليلها وتسهيل الإجراءات ثم ترفع التوصيات للجنة التوفيقية.

تحديات صعبة

وطرح المشاركون في الورشة عدة قضايا تهم القطاع، فضلًا عن التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية ورجال الأعمال، أبرزها قضية تحديد مواقف السيارات وطريقة حسابها بالنظر إلى المشروع، وإعادة النظر في كراسة مواقف السيارات، واختلاف الأنظمة وعدم تحديثها بشكل مستمر مما يؤثر على إنجاز تراخيص المشاريع في الأوقات المتوقعة.

وقدمت اللجنة عرضًا توضيحيًا لإجراءات إصدار الرخص الانشائية للمباني التجارية، تضمنت أنواع التراخيص، والترخيص للمشاريع التجارية، وإجراءات اصدار التصاريح للمشاريع الكبرى والمميزة، وقدمت استطلاعاً لرأي المختصين حول تحديات وإجراءات اصدار الرخص الانشائية للمباني التجارية.