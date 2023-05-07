شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية، وذلك بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

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نتائج اجتماع جدة

كما استعرض الاجتماع، نتائج الاجتماع التشاوري بشأن سوريا المنعقد في مدينة جدة منتصف أبريل 2023م، واجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا المنعقد في عمّان بداية مايو الجاري.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.