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القبض على تشكيل عصابي حاول ترويج مادة الكوكايين

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كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن إحباط محاولة تهريب وترويج (2.2) كيلوجرام من مادة الكوكايين في مدينة الرياض ومحافظة جدة والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيم من الجنسية النيجيرية و(3) مواطنين. وتمثلت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المقيم مادة الكوكايين في محافظة جدة وتزعم أحد المواطنين عصابة من شخصين لتنفيذ عمليات الترويج في مدينة الرياض باستخدام أساليب إجرامية منظمة، وضبط بحوزتهم الكمية المعلنة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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