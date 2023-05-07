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البسامي يدشّن فعاليات أسبوع المرور العربي والمعرض المصاحب بالرياض

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دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023 تحت شعار "قواعد المرور سلوك حضاري" والمعرض المصاحب له، بحضور وفود من أجهزة المرور العرب، وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وأكد مدير الأمن أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها، حيث تعد أحد مستهدفات رؤية 2030، لما يمثله السلوك الإيجابي لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات من حفظ للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، واستثمار التقنية في إدارة حركة السير وتصحيح السلوكيات الخاطئة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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