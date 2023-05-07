جوازات مطار المؤسس تواصل جهودها في خدمة المعتمرين المغادرين للسودان

تواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي جهودها في خدمة ضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات رحلات ضيوف الرحمن من المعتمرين المغادرين إلى جمهورية السودان بعد أن منّ الله عليهم بأداء نسك العُمرة بيسر وطمأنينة.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة المغادرين من ضيوف الرحمن بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لسرعة إنهاء إجراءاتهم وعودتهم إلى بلدانهم.