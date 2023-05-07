" الجيومكانية " تدشن 16 خارطة بحرية ملاحية إلكترونية (ENC)

دشنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مدينة تونتون بالمملكة المتحدة 16 خارطة بحرية ملاحية إلكترونية (ENC) من سلسلة خرائط تم إنتاجها في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي لدعم سلامة الملاحة في المياه البحرية السعودية والاقتصاد والتنمية، وذلك في المقر الرئيسي للمركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (IC-ENC) . وكانت الهيئة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (IC-ENC) لنشر الخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (ENC) ولدعم سلامة حركة الملاحة البحرية في المملكة.

وتهدف المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من خلال عضويتها بالمركز الدولي للخرائط الملاحية الإلكترونية من خلال نشر الخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (ENC) إلى دعم سلامة وأمان الملاحة البحرية في المناطق البحرية السعودية وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الصادرة عن المنظمات الدولية وتحسين مستويات السلامة البحرية (البشرية والمادية) والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة أنشطة صيد الأسماك والتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتهيئة وتطوير قطاع المساحة البحرية والبنية التحتية للبيانات الجيومكانية البحرية في المملكة وجعل القطاع جاذباً للاستثمار.

وتعمل الهيئة الجيومكانية على نشر ما يقارب 100 خارطة بحرية ملاحية إلكترونية (ENC) في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي تم إنتاجها في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لمعايير ومواصفات المنظمة الدولية للمسح البحري (الهيدروغرافية) (IHO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) وذلك لأغراض ملاحية مختلفة في أعالي البحار والمناطق الساحلية والاقتراب منها ومن الموانئ وللملاحة داخل الموانئ والرسو بها، كخطوة أولى للاستثمار في البيانات البحرية.

ويعد المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (IC-ENC)منظمة غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2002 م تقوم بنشر وتوزيع الخرائط الملاحية الإلكترونية، وتحث المنظمة الدولية للمسح البحري (الهيدروغرافية) (IHO) الدول الأعضاء على نشر الخرائط الملاحية الإلكترونية (ENC) التي يقومون بإنتاجها من خلال منظمة موثوقة مما يسهم في مشاركة الخبرات بين الدول الأعضاء وتقليل تكاليف النشر والتأكد من وصول الخرائط الملاحية الإلكترونية إلى أكبر شريحة من المستفيدين حول العالم وبشكل مستمر وفقاً لأفضل المعايير الدولية .

والخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية (ENC) هي عبارة عن قاعدة بيانات موحدة من حيث المحتوى والهيكل والشكل، يتم إنتاجها من قبل مكاتب المسح البحري (الهيدروغرافية) المعتمدة من قبل الحكومات لاستخدامها في أنظمة عرض معلومات الخرائط الملاحية الإلكترونية (ECDIS)، وتحتوي الخرائط الملاحية الإلكترونية (ENC) على المعلومات الضرورية للملاحة والانتقال من مكان إلى مكان أخر بشكل آمن، وتحتوي كذلك على معلومات تكميلية بالإضافة إلى تلك الموجودة في الخرائط الملاحية الورقية (PNC) التقليدية، والتي تعتبر ضرورية للملاحة الآمنة.

حضر التدشين مساعد رئيس الهيئة للمساحة والأعمال الجيومكانية المهندس طلال بن ربيع الشافعي، ومدير عام المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية جايمس هاربر والمدير التنفيذي للمسح البحري المهندس سعود بن حمود الرويس.